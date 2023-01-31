Абаскаль заверил руководство «Спартака», что не покинет клуб до конца сезона

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на первом сборе команды в ОАЭ провел закрытую встречу с членами совета директоров московского клуба, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 33-летний испанец заверил руководство, что доработает нынешний сезон в московском клубе до конца и не будет рассматривать поступающие предложения этой зимой.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).