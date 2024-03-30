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Сегодня, 16:00

«Балтика» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Матч РПЛ «Балтика» — «Пари НН» начнется в 17.30 мск 30 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Пари НН» Николай Калинский.
Николай Калинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» и «Пари НН» встретятся 30 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде начнется в 17.30 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru будет доступна бесплатная видеотрансляция противостояния «Балтика» — «Пари НН». Начало прямого эфира встречи — в 17.15 мск.

Следите за ключевыми событиями игры 22-го тура РПЛ в матч-центре. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Балтика» — «Пари НН».

«Балтика» тренера Сергея Игнашевича находится на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 14 баллами. «Пари НН» Сергея Юрана располагается на девятом месте с 28 набранными очками.

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ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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