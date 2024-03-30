«Балтика» и «Пари НН» встретятся 30 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде начнется в 17.30 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru будет доступна бесплатная видеотрансляция противостояния «Балтика» — «Пари НН». Начало прямого эфира встречи — в 17.15 мск.

Следите за ключевыми событиями игры 22-го тура РПЛ в матч-центре. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Балтика» — «Пари НН».

«Балтика» тренера Сергея Игнашевича находится на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 14 баллами. «Пари НН» Сергея Юрана располагается на девятом месте с 28 набранными очками.

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