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Азмун — про пенальти: «Там был контакт»

19:42
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Лучший игрок матча 4-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:1) Сердар Азмун отметил, что питерцы могли победить. По словам форварда, пенальти в сторону железнодорожников был назначен справедливо.

— Не могу сказать, что довольны результатом, контролировали игру, могли заработать три очка, — отметил Азмуун в эфире Матч Премьер. — К сожалению, не получилось. Потеряли концентрацию, не смогли победить.

— Как был заработан пенальти?

— Меня задели, там был контакт, я упал, поэтому был пенальти.

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