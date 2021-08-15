Лучший игрок матча 4-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:1) Сердар Азмун отметил, что питерцы могли победить. По словам форварда, пенальти в сторону железнодорожников был назначен справедливо.

— Не могу сказать, что довольны результатом, контролировали игру, могли заработать три очка, — отметил Азмуун в эфире Матч Премьер. — К сожалению, не получилось. Потеряли концентрацию, не смогли победить.

— Как был заработан пенальти?

— Меня задели, там был контакт, я упал, поэтому был пенальти.