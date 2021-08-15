Азмун — про пенальти: «Там был контакт»
19:42
Лучший игрок матча 4-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:1) Сердар Азмун отметил, что питерцы могли победить. По словам форварда, пенальти в сторону железнодорожников был назначен справедливо.
— Не могу сказать, что довольны результатом, контролировали игру, могли заработать три очка, — отметил Азмуун в эфире Матч Премьер. — К сожалению, не получилось. Потеряли концентрацию, не смогли победить.
— Как был заработан пенальти?
— Меня задели, там был контакт, я упал, поэтому был пенальти.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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