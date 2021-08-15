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Судейство

«Локомотив» — «Зенит»: что помешало Карасеву самому назначить пенальти?

19:41
Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
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На 87-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев, занимавший хорошую позицию, ошибся, не наказав Александра Ерохина 11-метровым ударом. Зенитовец в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Рифата Жемалетдинова.

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Судье потребовалась помощь видеоассистентов Виталия Мешкова и Алексея Лунева. Только после этого он сам тоже посмотрел повторы эпизода и быстро исправил свою ошибку, которую не должен был совершать арбитр его уровня.

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр