«Локомотив» — «Зенит»: что помешало Карасеву самому назначить пенальти?
19:41
На 87-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев, занимавший хорошую позицию, ошибся, не наказав Александра Ерохина 11-метровым ударом. Зенитовец в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Рифата Жемалетдинова.
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Судье потребовалась помощь видеоассистентов Виталия Мешкова и Алексея Лунева. Только после этого он сам тоже посмотрел повторы эпизода и быстро исправил свою ошибку, которую не должен был совершать арбитр его уровня.
Скриншот эфира «Матч ТВ».
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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