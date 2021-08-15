На 87-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев, занимавший хорошую позицию, ошибся, не наказав Александра Ерохина 11-метровым ударом. Зенитовец в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Рифата Жемалетдинова.

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Судье потребовалась помощь видеоассистентов Виталия Мешкова и Алексея Лунева. Только после этого он сам тоже посмотрел повторы эпизода и быстро исправил свою ошибку, которую не должен был совершать арбитр его уровня.