Арам Петросян получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени сегодня во время утренней тренировки и не сможет отработать встречу 3-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — ЦСКА.



Вместо него на матч назначен Алексей Ширяев.