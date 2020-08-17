Ассистент судьи матча «Зенит» — ЦСКА получил травму. Ранее заменили инспектора встречи
15:37
Арбитр Арам Петросян получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени во время утренней тренировки. Он не сможет отработать встречу 3-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.
Вместо него на матч назначен Алексей Ширяев.
Полный состав судейской бригады: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Алексей Ширяев; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Антон Аверьянов; инспектор — Эдуард Малый.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...