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Ассистент судьи матча «Зенит» — ЦСКА получил травму. Ранее заменили инспектора встречи

15:37
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Арбитр Арам Петросян получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени во время утренней тренировки. Он не сможет отработать встречу 3-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

Вместо него на матч назначен Алексей Ширяев.

Полный состав судейской бригады: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Алексей Ширяев; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Антон Аверьянов; инспектор — Эдуард Малый.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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