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Инспектор матча «Зенит» — ЦСКА заменен из-за сомнительного теста на коронавирус

11:01
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Российской футбольной союз сообщил о замене инспектора матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — ЦСКА. Вместо Юрия Чеботарева назначен Эдуард Малый, сообщает пресс-служба РФС.

Это связано с получением Чеботаревым сомнительного результата после тестирования на COVID-19. Окончательный результат ожидается после проверки Роспотребнадзором в течение 3 дней.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 19 августа. Начало — в 20.00 (мск).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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