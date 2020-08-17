Российской футбольной союз сообщил о замене инспектора матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — ЦСКА. Вместо Юрия Чеботарева назначен Эдуард Малый, сообщает пресс-служба РФС.

Это связано с получением Чеботаревым сомнительного результата после тестирования на COVID-19. Окончательный результат ожидается после проверки Роспотребнадзором в течение 3 дней.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 19 августа. Начало — в 20.00 (мск).