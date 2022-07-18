Аршавин о Захаряне: «Зенит» подождет, когда он будет дешевле, и возьмет»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением по поводу возможного перехода хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в петербургский клуб.

«Я обещал, что «Зенит» пока не будет трогать Захаряна? Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать, пока мы придем за ним (смеется). Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождем, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его», — цитирует Аршавина matchtv.ru.

Он также заявил, что сейчас Захаряна никто не захочет купить в Европе и отметил, что в «Зените» футболист сможет набраться опыта и в будущем отправится в европейский клуб.

Отметим, Захарян был признан лучшим молодым футболистом России по итогам сезона-2021/22. В прошедшем сезоне он забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.