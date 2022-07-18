Аршавин: «Все рады, что «Зенит» не с первого тура на первом месте»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру команды в первом туре РПЛ. Петербуржцы сыграли с «Химками» со счетом 1:1.
«Обидно, но, с другой стороны, всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и «Зенит» не с первого тура на первом месте. Тройка фаворитов сезона РПЛ? Ну, «Зенит» будет точно. Остальные команды мне трудно оценить, потому что я некоторых не видел, даже не понимаю, в каком они будут состоянии. Мне кажется, «Ростов» может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные», — цитирует Аршавина matchtv.ru.
В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 22 июля.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в четвертый раз подряд стали чемпионами России, оформив победу досрочно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1