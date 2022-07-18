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Аршавин: «Все рады, что «Зенит» не с первого тура на первом месте»

Аршавин прокомментировал игру «Зенита» в первом туре чемпионата России
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру команды в первом туре РПЛ. Петербуржцы сыграли с «Химками» со счетом 1:1.

«Обидно, но, с другой стороны, всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и «Зенит» не с первого тура на первом месте. Тройка фаворитов сезона РПЛ? Ну, «Зенит» будет точно. Остальные команды мне трудно оценить, потому что я некоторых не видел, даже не понимаю, в каком они будут состоянии. Мне кажется, «Ростов» может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные», — цитирует Аршавина matchtv.ru.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 22 июля.

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в четвертый раз подряд стали чемпионами России, оформив победу досрочно.

Источник: https://matchtv.ru/
Андрей Аршавин
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Тимур Аюпов

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Оренбург

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П
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Химки

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Крылья Советов

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Спартак

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Нижний Новгород

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