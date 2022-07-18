Аршавин: «Все рады, что «Зенит» не с первого тура на первом месте»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру команды в первом туре РПЛ. Петербуржцы сыграли с «Химками» со счетом 1:1.

«Обидно, но, с другой стороны, всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и «Зенит» не с первого тура на первом месте. Тройка фаворитов сезона РПЛ? Ну, «Зенит» будет точно. Остальные команды мне трудно оценить, потому что я некоторых не видел, даже не понимаю, в каком они будут состоянии. Мне кажется, «Ростов» может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные», — цитирует Аршавина matchtv.ru.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 22 июля.

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в четвертый раз подряд стали чемпионами России, оформив победу досрочно.