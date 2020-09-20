«Арсенал» — «Сочи»: видеотрансляция матча чемпионата России
12:30
В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды один раз сыграли вничью, а во второй встрече сильнее были туляки.
Следить за матчем «Арсенал» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Сочи»
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