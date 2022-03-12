«Арсенал» — «Динамо»: гол Кингса Кангва был отменен после просмотра ВАР. Эванс Кангва сыграл рукой

Полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва стал автором гола в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.

Главный арбитр встречи Ян Бобровский пошел смотреть повтор эпизода. В одном из эпизодов он зафиксировал игру рукой со стороны Эванса Кангва и отменил взятие ворот.