«Арсенал» — «Динамо»: Смолов открыл счет после грубой ошибки Новосельцева

Нападающий «Динамо» Федор Смолов отличился в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Смолов забил после грубейшей ошибки защитника туляков Ивана Новосельцева. Игрок «Арсенала» решил отдать пас назад вратарю, но не посмотрел, что в штрафной находится Смолов и отдал пас прямо на ногу сопернику. Форвард легко обыграл вратаря и закатил мяч уже в пустые ворота.