«Арсенал» — «Динамо»: Смолов открыл счет после грубой ошибки Новосельцева
Нападающий «Динамо» Федор Смолов отличился в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.
Смолов забил после грубейшей ошибки защитника туляков Ивана Новосельцева. Игрок «Арсенала» решил отдать пас назад вратарю, но не посмотрел, что в штрафной находится Смолов и отдал пас прямо на ногу сопернику. Форвард легко обыграл вратаря и закатил мяч уже в пустые ворота.
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|
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|Динамо
|20
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|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
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|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
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|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
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|8
|7
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|
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|10
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|
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|8
|4
|7
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|28
|
9
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|20
|7
|5
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|
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|
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|21
|6
|5
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|23
|
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|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
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|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
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|18-37
|14
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30 тур
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|- : -
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
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