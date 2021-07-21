Арбитр РПЛ рассказал, что параллельно работает коммерческим директором в фирме по продаже антисептиков

Арбитр Ян Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о своей карьере и о том, почему завязал с футболом.

— Я сейчас работаю не только арбитром, — сказал Бобровский. — В 2013 году начал заниматься судейством, а заодно устроился на работу в компанию по производству антисептиков. Сперва был менеджером по продажам, а в 2017-м стал коммерческим директором фирмы. То есть я как раз уже восемь лет как арбитр и столько же занимаюсь продажей антисептиков.

— Пандемия сильно увеличила вашу прибыль?

— Трудно сказать. Несколько наших крупных конкурентов обанкротились за время пандемии, потому что взяли на себя слишком много. А в такое время надо аккуратно действовать. У них был дефицит составляющих, а обязательств по госконтрактам с них никто не снимал. У нас получилось пройти 2020 год ровно, но я не могу сказать, что у нас бешеная прибыль. На рынке были старые игроки, а в прошлом году появились новые, временные. И они сразу стали занижать цены. С одной стороны, доходы должны быть значительно выше, но на самом деле есть много других факторов, которые не позволили увеличить прибыль.

— Судейство работе не мешает?

— В компании лояльно относятся к моим отъездам. Изначально мы договаривались так: если я буду хорошо выполнять свои обязанности, то могу уезжать на матчи. Пока удается. Надеюсь, и дальше будет так же получаться.