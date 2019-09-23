Андрей Кобелев: «Хорошо, что «Динамо» всех успокоило заявлением о поддержке Хохлова»

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев поддержал решение бело-голубых оставить Дмитрия Хохлова на посту главного тренера команды.

— Руководство «Динамо» право в том, что оставляет Хохлова до зимы, — сказал Кобелев. — Любому тренеру необходимо время для становления команды. Самое главное в этой ситуации — клуб сам выступил с заявлением, успокоил штаб, футболистов и болельщиков, поддержал Хохлова. К зиме как раз пройдет первая половина сезона, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Если же они скоропалительны, то до хорошего это не доведет. Тренер не всегда виноват.

«Динамо» с 10 очками занимает 11-е место в чемпионате России после 10 туров. В понедельник, на следующий день после поражения от «Сочи» (2:3) главный тренер бело-голубых подал в отставку, но руководство клуба ее не приняло и заявило, что специалист будет работать с командой минимум до зимнего перерыва. (Иван Торопцев)