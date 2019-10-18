Вратарь «Локомотива» Гильерме высказался в адрес экс-голкипера «Динамо» Льва Яшина.

— Яшин — вратарь, которого знает весь мир, и в Бразилии — тоже. В Бразилии есть лучший форвард в истории футбола, а в России есть вратарь. Лев Иванович, вы — легенда! — приводит слова Гильерме официальный Twitter сборной России.

22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. Вратарь выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.