Сослан Джанаев: «Горжусь тем, что родился с Яшиным в одной стране»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался в адрес экс-голкипера «Динамо» Льва Яшина.

— Я горжусь тем, что родился с Яшиным в одной стране. Мы гордимся вами! — приводит слова Джанаева официальный Twitter сборной России.

22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. Вратарь выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.