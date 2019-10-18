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Сослан Джанаев: «Горжусь тем, что родился с Яшиным в одной стране»

17:47
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Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался в адрес экс-голкипера «Динамо» Льва Яшина.

— Я горжусь тем, что родился с Яшиным в одной стране. Мы гордимся вами! — приводит слова Джанаева официальный Twitter сборной России.

22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. Вратарь выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.

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