Игорь Колыванов: «Из «Динамо» ко мне никто не обращался»

Бывший нападающий «Динамо», экс-тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал выступление бело-голубых в нынешнем сезоне. Команда после 12 игр занимает предпоследнее место в таблице. После поражения от «Оренбурга» в 12-м туре пост главного тренера оставил Дмитрий Хохлов, и.о. назначен Кирилл Новиков.

— Я думаю, что «Динамо» будет двигаться дальше, — сказал Колыванов журналистам. — Есть стадион, есть болельщики, которые поддерживают клуб даже в трудные времена. В последнее время «Динамо» часто лихорадит. Конечно, хочется от этого уйти от всего. Состав у «Динамо» достаточно укомплектованный, есть хорошие футболисты. В начале сезона были помарки каике-то, не пришли результаты, которые должны были прийти. Но это следствие формирования новой команды. Те моменты, которые создавались, ребята не реализовывали. Да и сегодня простой матч, «Краснодар» — один из ведущих клубов РПЛ сейчас.

— Сами бы не хотели поработать с этим «Динамо»?

— Мне кажется, это некорректный вопрос. Сейчас назначили Новикова, который неплохо работал с дублем. Дай бог, чтобы «Динамо» побеждало с ним.

— Когда мы вас вообще увидим на тренерском мостике?

— Знаете, говорить вещи с бухты-барахты не хочется. Всегда какие-то предложения есть, другое дело они устраивают или нет. Из «Динамо» ко мне никто не обращался, сейчас у команды есть главный тренер, дай бог чтобы он работал и побеждал. (Александр Рогулев)

Колыванов защищал цвета «Динамо» с 1986 по 1991 год. На протяжении тренерской карьеры он возглавлял юношеские и молодежную сборную России. С «Уфой» специалист работал с 2012 по 2015 год, с «Торпедо» — с 2017 по лето 2019 года.