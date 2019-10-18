Вратарь «Зенита» Андрей Лунев высказался в адрес экс-голкипера «Динамо» Льва Яшина.

— Как им можно не гордиться!? Его признали во всем мире, и это — серьезный повод для гордости. Лев Иванович, мы вас помним! — приводит слова Лунева официальный Twitter сборной России.

22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. Вратарь выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.