Александр Точилин: «Мне не до своего возвращения на стадион «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против «Динамо» отметил, что не думает о своем возвращении на стадион бело-голубых. Наставник завершил карьеру игрока в 2008 году, свой последний матч он провел на стадионе Динамо еще до реконструкции.

— С какими эмоциями вернулся на новый стадион «Динамо» спустя почти 11 лет? Мне сейчас не до эмоций, — отметил Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Это важная игра, учитывая турнирное положение. Приехали за победой. Поэтому больше эмоций уходит на это.

На новый стадион приехал в качестве тренера другой команды. Это не то что неожиданно, но думал, что попаду на этот стадион, будучи сотрудником «Динамо». К счастью, его, наконец, построили. Динамо обрело свой дом, но это не скажется на нашем настрое.