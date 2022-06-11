Тарханов — об Абаскале в «Спартаке»: «У нас достаточно тренеров, которые могут работать не хуже иностранцев»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».
«Я не знаю этого тренера. Когда начнет работу, тогда сможем сказать, что он за тренер. Он молодой, но Романцев в 35 лет «Спартак» принял и сделал чемпионом сразу. Посмотрим.
Сколько Абаскаль продержится в «Спартаке»? От него зависит, как он будет работать. Если будет успех, то будет долго работать, не будет успеха — выгонят.
У «Спартака» команда хорошая. Футболисты хорошие, но нужно именно выстроить такую игру, где они смогут себя проявить.
Почему «Спартак» не пригласил российского специалиста? Думаю, мы не должны приглашать тренеров из стран, которые плохо к нам относятся. Я так считаю. У нас достаточно российских тренеров, которые могут работать не хуже иностранцев. Понимаю, если бы Гвардиолу пригласили, то я бы двумя руками был за него. И то ему было бы сложно у нас работать», — сказал Тарханов Betonmobile.ru.
На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого клуб в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а в чемпионате страны занял десятое место.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0