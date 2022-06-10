Романцев об Абаскале в «Спартаке»: «Это прикол над болельщиками и командой»

Олег Романцев отреагировал на новую смену главного тренера в «Спартаке»

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что назначение Гильермо Абаскаля в столичный футбольный клуб на пост главного тренера является приколом над болельщиками и командой.

«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», — сказал Романцев РИА Новости.

В пятницу, 10 июня «Спартак» объявил о назначении 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля главным тренером команды.

На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого клуб в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а в чемпионате страны занял десятое место.