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Романцев об Абаскале в «Спартаке»: «Это прикол над болельщиками и командой»

Олег Романцев отреагировал на новую смену главного тренера в «Спартаке»
Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что назначение Гильермо Абаскаля в столичный футбольный клуб на пост главного тренера является приколом над болельщиками и командой.

«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», — сказал Романцев РИА Новости.

В пятницу, 10 июня «Спартак» объявил о назначении 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля главным тренером команды.

На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого клуб в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а в чемпионате страны занял десятое место.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220610/romantsev-1794680935.html
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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