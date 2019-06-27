Александр Мартынович: "Гол с углового? Рано или поздно должно было зайти"

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович - об игре Кубка Париматч Премьер против ЦСКА (1:0). Он стал автором единственного гола.

- "Краснодар" давно не забивал после угловых? Рано или поздно должно было зайти, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер". - И подача, и удар - все получилось. Указания Мусаева с бровки? Тактические моменты, как при аутах играть. Это нормально, когда с бровки подсказывают. У Бородина хорошие качества. Ему надо играть смелей и раскрывать сильные стороны.

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