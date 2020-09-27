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Александр Хацкевич: «За последние дни «Ротор» сдал больше тестов на коронавирус, чем тестов на поле»

19:00
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о состоянии команды перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— В каком режиме проходила подготовка «Ротора» к матчу с «Рубином»?

— Команда села на карантин, неделю мы были изолированы и готовились к игре, — сказал в эфире «Матч Премьер» Хацкевич. — Количество людей не позволяет сказать, что у нас был полноценный подготовительный период. Те ребята, которые были здоровы и получили разрешение на участие в матче, выйдут на поле.

— Команда сдавала тесты на коронавирус буквально каждый день. Когда стало понятно, на каких именно футболистов вы могли рассчитывать?

— За последнее время мы сдали больше тестов, чем на футбольном поле. Что касается регламента, то мы соблюли все нормы и получили разрешение за 2 дня до матча.

Ротор — Рубин

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