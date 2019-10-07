«Александр Григорян: «Сегодняшний футбол «Уфы» выглядит скучно и уныло»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян отметил, что тамбовцы стараются играть в комбинационный футбол.

— Если соперник превосходит тебя в классе, то подвергая игру качелям, ты подвергаешь себя на авантюру, — цитирует официальный сайт тамбовского клуба Григоряна. — В любом риске должно быть основание. Авантюра никогда не должна быть средством решения для тренера в вопросах выбора тактики или состава. Посмотрите на сегодняшний футбол «Уфы», которая стабильно добывает очки. Внешне это выглядит скучно и уныло, но есть турнирная таблица. Мы же все-таки пытаемся играть в комбинационный футбол.

Несмотря на то, что большую часть игр мы проводим в нижнем блоке, тем не менее, нас никто еще не упрекнул в игре только продольными передачами и борьбой за подборы. Мы пытаемся выходить в атаку структурно, преодолевая прессинг через короткий и средний пас.

После 12 туров «Тамбов» с 8 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Александр Григорян: «Оставить «Тамбов» в РПЛ — это революция!»



В интервью клубной пресс-службе главный тренер «Тамбова» подвел промежуточные итоги сезона и поделился своими мыслями о текущем положении дел в чемпионате для нашей команды.



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Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр