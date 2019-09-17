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Александр Егоров: «Рахимов просто не видел повтор, арбитр должен удалять Швеца в ста случаях из ста»

16:08
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Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров поделился мнением относительно удаления Антона Швеца матче 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Ахмат» (2:1).

— Рашид Рахимов не видел момент, не посмотрел повтор, — заявил Егоров. — После игры на эмоциях сказал. Арбитр должен в ста случаях из ста показывать красную карточку в таком случае — сказал Егоров. (Ярослав Сусов, Евгений Белоусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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