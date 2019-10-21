Александр Егоров: «Арбитр Панин должен был назначать пенальти в ворота «Урала» на 6-й минуте матча»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 13-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Урал» (1:2) Игоря Панина не назначать пенальти в ворота гостей на 6-й минуте встречи за фол защитника «Урала» Вараздата Арояна на форварде тамбовчан Георгии Мелкадзе.

— Арбитр обязан был назначать 11-метровый удар, Ароян нарушал правила, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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