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Судейство

Сегодня, 17:36

Газинский удален за агрессивное поведение. На сколько матчей дисквалифицируют игрока «Урала»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Юрий Газинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В конце матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Урал» (3:1) судья Артем Любимов удалил игрока гостей Юрия Газинского за, как говорится в протоколе, «агрессивное поведение, удар соперника в лицо».

В соответствии с пунктом 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, «агрессивное поведение игрока... до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом... в том числе умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока или официального лица клуба, наказывается дисквалификацией виновного игрока или официального лица клуба до 4 матчей».

Данный текст позволяет КДК РФС выносить разные наказания — в зависимости от обстоятельств. Четыре матча — это максимальный срок дисквалификации. Вряд ли Газинского отстранят на такое число игр.

Юрий Газинский
ФК Урал
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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 11
Джон Кордоба

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Квинси Промес

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Крылья Советов

 4
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Зенит

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И К Ж
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