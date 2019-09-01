Алекс Крал: «Тяжело играть с командой, которая защищается так, как «Зенит»

Новичок «Спартака» Алекс Крал после поражения красно-белых в матче 8-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1) назвал переход в московский клуб шагом вперед.

— Поделитесь впечатлениями от матча.

— Была просто фантастическая атмосфера — невероятная поддержка все 90 минут. Болельщики «Спартака» просто прекрасны. Что касается матча, «Спартак» больше контролировал мяч, но тяжело играть с командой, которая защищается так, как «Зенит».

— На каких позициях вы можете играть?

— Могу играть на нескольких позициях, но сейчас мне больше нравится быть защитником.

— «Спартак» не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, но вы все-таки перешли в команду?

— Знаю, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы, но это большой клуб не только в России, но и в Европе. Для меня это шаг вперед. В России сильнее лига, чем в Чехии. (Елена Григорьевская)