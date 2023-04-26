Алаев — о правлении РПЛ: «Любой клуб может выдвинуть кандидата»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал об утверждении положения о правлении лиги.

— Любой клуб может выдвинуть кандидата. Сегодня определились с правлением. Было много дискуссий. Есть ряд клубов, которые считают, что управление надо сохранить, есть ряд клубов, которые считают, что это излишний орган. Тем не менее, приняли решение, что должно быть. Определили, что это будет пять представителей от клубов и два от лиги. Утвердили положение. На следующем заседании любой клуб может выдвинуть своего кандидата. На голосовании определится состав. Я автоматически вхожу, но голосовать не буду, голосовать только клубы будут, — сказал Алаев.

Голосование по кандидатам от клубов состоится на одном из ближайших собраний.

Отмечается, что по планам правление позволит оптимизировать работу по ключевым вопросам, а также подготовку к общим собраниям.