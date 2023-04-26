Колосков: «С нашими судьями прям беда какая-то случилась, но это точно не предвзятость»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не верит в предвзятость российских судей.

«У судей сложная работа, потому что ими почти всегда недовольны. По всему миру после матчей обсуждают судейские ошибки и проигравшей стороне кажется, что к ним судья был неблагосклонен. РПЛ в этом смысле мало чем отличается от европейских лиг. Но, конечно, последнее время участились судейские скандалы. С нашими судьями прям беда какая-то случилась, но это точно не предвзятость», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы по поводу качества судейства в матче 24-го тура чемпионата России против «Пари НН» (1:2).