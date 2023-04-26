Гендиректор «Факела» на общем собрании РПЛ выступил с рядом вопросов к Каманцеву

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе на общем собрании клубов РПЛ выступил с рядом вопросов к главе департамента судейства РФС Павлу Каманцеву. Об этом сообщает Sport24.

Как отмечает источник, главная претензия Асхабадзе — разные трактовки игровых эпизодов.

После поражения от «Оренбурга» (1:3) в матче 24-го тура чемпионата России спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов с сожалением высказался по поводу уровня судейства в РПЛ. В этой встрече в ворота «Факела» было назначено три пенальти.

Ранее стало известно о том, что «Крылья Советов» рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы по поводу качества судейства в матче против «Пари НН» (1:2).