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Гендиректор «Факела» на общем собрании РПЛ выступил с рядом вопросов к Каманцеву

Алина Савинова
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе на общем собрании клубов РПЛ выступил с рядом вопросов к главе департамента судейства РФС Павлу Каманцеву. Об этом сообщает Sport24.

Как отмечает источник, главная претензия Асхабадзе — разные трактовки игровых эпизодов.

После поражения от «Оренбурга» (1:3) в матче 24-го тура чемпионата России спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов с сожалением высказался по поводу уровня судейства в РПЛ. В этой встрече в ворота «Факела» было назначено три пенальти.

Ранее стало известно о том, что «Крылья Советов» рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы по поводу качества судейства в матче против «Пари НН» (1:2).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-26-gendirektor-fakela-na-obshchem-sobranii-rpl-vystupil-s-ryadom-voprosov-k-glave-sudeyskogo-komiteta-rfs-kamantsevu
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Павел Каманцев
Роман Асхабадзе
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Локомотив

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