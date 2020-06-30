Сегодня капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в 38-й раз в карьере сыграет со «Спартаком».

Чаще он выходил только против «Зенита». На счету экс-голкипера сборной России 21 победа в дерби (столько же над «Рубином») при шести ничьих, десяти неудачах и 44 пропущенных голах. При этом по числу «сухарей» (11) «Спартак» — неудобный соперник для Акинфеева: «Рубин», «Крылья» и даже «Зенит» он останавливал намного чаще.

Команды, которые не забивали Игорю Акинфееву в 11 и более матчах

Клуб Матчи Голы Сухие матчи Рубин 35 23 18 Крылья Советов 31 21 17 Зенит 41 42 16 Ахмат 25 12 15 Амкар 26 18 15 Ростов 28 24 12 Кубань 15 4 11 Динамо 30 31 11 Локомотив 32 30 11 Спартак 37 44 11

Всего Акинфеев провел 317 сухих матчей, 269 из которых пришлись на клубный уровень. 209 раз он обошелся без пропущенных голов в чемпионате, 38 — в еврокубках, еще 22 — в национальных кубках.

Сухие матчи Игоря Акинфеева по турнирам

Турнир Матчи Сухие матчи % Чемпионат России 451 209 46,34 Кубок России 41 19 46,34 Суперкубок России 10 2 20,00 Кубок премьер-лиги 2 1 50,00 Лига чемпионов 75 17 22,67 Кубок УЕФА/Лига Европы 51 21 41,18 Суперкубок Европы 1 0 0,00 Сборная России 111 48 43,24 Итого 742 317 42,72

Среди самых надежных европейских вратарей XXI века Акинфеев занимает шестое место. Немного армейца опережают немец Мануэль Нойер и испанец Пепе Рейна, а тройку лидеров составляют три легенды европейского футбола — Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон и Петр Чех. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в XXI веке