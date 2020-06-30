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Акинфеев — шестой по «сухарям» в XXI веке. Впереди только великие

30 июня 2020, 19:35
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в 38-й раз в карьере сыграет со «Спартаком».

Чаще он выходил только против «Зенита». На счету экс-голкипера сборной России 21 победа в дерби (столько же над «Рубином») при шести ничьих, десяти неудачах и 44 пропущенных голах. При этом по числу «сухарей» (11) «Спартак» — неудобный соперник для Акинфеева: «Рубин», «Крылья» и даже «Зенит» он останавливал намного чаще.

Команды, которые не забивали Игорю Акинфееву в 11 и более матчах

Клуб

Матчи

Голы

Сухие матчи

Рубин

35

23

18

Крылья Советов

31

21

17

Зенит

41

42

16

Ахмат

25

12

15

Амкар

26

18

15

Ростов

28

24

12

Кубань

15

4

11

Динамо

30

31

11

Локомотив

32

30

11

Спартак

37

44

11

Всего Акинфеев провел 317 сухих матчей, 269 из которых пришлись на клубный уровень. 209 раз он обошелся без пропущенных голов в чемпионате, 38 — в еврокубках, еще 22 — в национальных кубках.

Сухие матчи Игоря Акинфеева по турнирам

Турнир

Матчи

Сухие матчи

%

Чемпионат России

451

209

46,34

Кубок России

41

19

46,34

Суперкубок России

10

2

20,00

Кубок премьер-лиги

2

1

50,00

Лига чемпионов

75

17

22,67

Кубок УЕФА/Лига Европы

51

21

41,18

Суперкубок Европы

1

0

0,00

Сборная России

111

48

43,24

Итого

742

317

42,72

Среди самых надежных европейских вратарей XXI века Акинфеев занимает шестое место. Немного армейца опережают немец Мануэль Нойер и испанец Пепе Рейна, а тройку лидеров составляют три легенды европейского футбола — Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон и Петр Чех. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в XXI веке

Вратарь

Страна

Клубы

Сухие матчи

Икер Касильяс

Испания

Реал, Порту

439

Джанлуиджи Буффон

Италия

Ювентус, ПСЖ

420

Петр Чех

Чехия

Спарта Пр, Ренн, Челси, Арсенал

391

Пепе Рейна

Испания

Барселона, Вильярреал, Ливерпуль, Наполи, Бавария, Милан, Астон Вилла

343

Мануэль Нойер

Германия

Шальке, Бавария

327

Игорь Акинфеев

Россия

ЦСКА

317

Андрей Пятов

Украина

Ворскла, Шахтер

269

Эдвин ван дер Сар

Голландия

Ювентус, Фулхэм, МЮ

266

Виктор Вальдес

Испания

Барселона, МЮ, Стандард Л, Мидлсбро

260

Микаэль Ландро

Франция

Нант, ПСЖ, Лилль, Бастия

253

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Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
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