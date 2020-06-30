Акинфеев — шестой по «сухарям» в XXI веке. Впереди только великие
Сегодня капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в 38-й раз в карьере сыграет со «Спартаком».
Чаще он выходил только против «Зенита». На счету экс-голкипера сборной России 21 победа в дерби (столько же над «Рубином») при шести ничьих, десяти неудачах и 44 пропущенных голах. При этом по числу «сухарей» (11) «Спартак» — неудобный соперник для Акинфеева: «Рубин», «Крылья» и даже «Зенит» он останавливал намного чаще.
Команды, которые не забивали Игорю Акинфееву в 11 и более матчах
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Сухие матчи
|
Рубин
|
35
|
23
|
18
|
Крылья Советов
|
31
|
21
|
17
|
Зенит
|
41
|
42
|
16
|
Ахмат
|
25
|
12
|
15
|
Амкар
|
26
|
18
|
15
|
Ростов
|
28
|
24
|
12
|
Кубань
|
15
|
4
|
11
|
Динамо
|
30
|
31
|
11
|
Локомотив
|
32
|
30
|
11
|
Спартак
|
37
|
44
|
11
Всего Акинфеев провел 317 сухих матчей, 269 из которых пришлись на клубный уровень. 209 раз он обошелся без пропущенных голов в чемпионате, 38 — в еврокубках, еще 22 — в национальных кубках.
Сухие матчи Игоря Акинфеева по турнирам
|
Турнир
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
%
|
Чемпионат России
|
451
|
209
|
46,34
|
Кубок России
|
41
|
19
|
46,34
|
Суперкубок России
|
10
|
2
|
20,00
|
Кубок премьер-лиги
|
2
|
1
|
50,00
|
Лига чемпионов
|
75
|
17
|
22,67
|
Кубок УЕФА/Лига Европы
|
51
|
21
|
41,18
|
Суперкубок Европы
|
1
|
0
|
0,00
|
Сборная России
|
111
|
48
|
43,24
|
Итого
|
742
|
317
|
42,72
Среди самых надежных европейских вратарей XXI века Акинфеев занимает шестое место. Немного армейца опережают немец Мануэль Нойер и испанец Пепе Рейна, а тройку лидеров составляют три легенды европейского футбола — Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон и Петр Чех. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по сухим матчам в XXI веке
|
Вратарь
|
Страна
|
Клубы
|
Сухие матчи
|
Икер Касильяс
|
Испания
|
Реал, Порту
|
439
|
Джанлуиджи Буффон
|
Италия
|
Ювентус, ПСЖ
|
420
|
Петр Чех
|
Чехия
|
Спарта Пр, Ренн, Челси, Арсенал
|
391
|
Пепе Рейна
|
Испания
|
Барселона, Вильярреал, Ливерпуль, Наполи, Бавария, Милан, Астон Вилла
|
343
|
Мануэль Нойер
|
Германия
|
Шальке, Бавария
|
327
|
Игорь Акинфеев
|
Россия
|
ЦСКА
|
317
|
Андрей Пятов
|
Украина
|
Ворскла, Шахтер
|
269
|
Эдвин ван дер Сар
|
Голландия
|
Ювентус, Фулхэм, МЮ
|
266
|
Виктор Вальдес
|
Испания
|
Барселона, МЮ, Стандард Л, Мидлсбро
|
260
|
Микаэль Ландро
|
Франция
|
Нант, ПСЖ, Лилль, Бастия
|
253
Следующий матч