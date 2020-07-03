Состоялось заседание КДК РФС по итогам матчей 25-го тура Тинькофф-чемпионата России. По его итогам были вынесены решения о штрафах. Большинство из них касается нарушений раздела 3 регламента по возобновлению тренировочного процесса и проведения матчей («Организация матчей»).

По этому пункту оштрафованы:

— главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков (100 тысяч рублей);

— ФК «Сочи» (200 тысяч);

— нападающий «Сочи» Александр Кокорин (100 тысяч);

— ПФК ЦСКА (200 тысяч);

— полузащитник ЦСКА Никола Влашич (100 тысяч);

— ФК «Арсенал» (150 тысяч);

— тренер «Уфы» Николай Сафрониди (100 тысяч);

— игрок «Уфы» Даниил Фомин (100 тысяч);

— главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев (100 тысяч);

— ФК «Ростов» (200 тысяч).

Кроме того, всем остальным главным тренерам клубов РПЛ, за исключением Сергея Семака из «Зенита», вынесено замечание за нарушение раздела 3.2.4, который предписывает дезинфицировать руки перед входом на стадион, держать дистанцию и находиться на матчах в масках и перчатках.

Также «Арсенал» и «Ростов» заплатят 60 тысяч и 80 тысяч соответственно за скандирование фанатами оскорбительных выражений, а главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выплатят по 30 тысяч за выход за пределы технической зоны.

— КДК РФС неоднократно обращал внимание российской премьер-лиги, клубов и всех участников матчей на необходимость соблюдения требований регламента «Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф-чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги (Тинькофф-российской премьер-лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона-2019/20», в том числе на соблюдение социальной дистанции, режима ношения масок и перчаток при проведении игр и иных требований регламента в целях снижения риска распространения COVID-19, — пояснил глава КДК РФС Артур Григорьянц. — КДК проанализировал все нарушения, допущенные клубами, игроками и официальными лицами матчей в предыдущих турах Тинькофф-РПЛ, и пришел к выводу, что в целях усиления ответственности необходимо применять более строгие штрафные санкции за дисциплинарные нарушения Регламента.

КДК предупреждает клубы РПЛ о том, что все официальные лица клубов, в том числе главные тренеры и исполняющие обязанности главных тренеров, обязательно должны носить маски и перчатки на стадионе. В случае невыполнения указанного положения регламента к нарушителям в дальнейшем будут применяться строгие санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.