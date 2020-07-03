«Оренбургу» присуждено второе поражение подряд: на этот раз с «Уралом»

КДК РФС официально присудил «Оренбургу» поражение в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала» со счетом 0:3. Команда не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса.

На данный момент в «Оренбурге» десять человек находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты.

Ранее по аналогичной причине оренбуржцам было засчитано поражение в игре 24-го тура с «Краснодаром».

В таблице РПЛ «Оренбург» по итогам 25-го тура опустился на последнее место. «Урал» благодаря присужденной победе поднимется с 11-й строчки на девятую.

— Что касается матча «Оренбург» — «Урал», то КДК РФС принял решение о присуждении поражения «Оренбургу» со счетом 0:3 и победы «Урала» со счетом 3:0 в связи с необеспечением принимающей стороной условий проведения встречи, повлекшее за собой ее срыв, — сказал глава КДК Артур Григорьянц.