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Сергей Подпалый: «После удаления «Арсенал» быстро сделал перестановки»

5 июля 2020, 13:30
Сергей Подпалый. Фото YouTube-канал «Арсенала»
Сергей Подпалый. Фото YouTube-канал «Арсенала»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый поделился ощущениями от победы над «Динамо» (1:0) в 25-м туре Тинькофф-чемпионата России. Туляки выиграли за счет гола Евгения Луценко на 18-й минуте, а с 35-й минуты играли в меньшинстве.

— Эмоции зашкаливали. Ребята все были очень рады. Игра закончилась, может, не все запланированное получилось, — сказал Подпалый в интервью клубной пресс-службе. — Порадовала самоотдача ребят, желание. После удаления быстро сделали перестановки. Все удачно получилось, порадовали все, особенно молодые ребята, вышедшие на замену.

Знали, что будет много борьбы в штрафной площадке. Рослая команда, высокий центрфорвард. Старались перекрывать зоны, чтобы было меньше фланговых подач. Основная задача — передачи с флангов, и ребята с этим справились.

Подпалый был назначен и.о. главного тренера 1 июля после отставки Игоря Черевченко.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=JRvgdefKaHo&feature=youtu.be

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