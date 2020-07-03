Администратор «Локомотива» дисквалифицирован за оскорбительное поведение второй раз в сезоне
3 июля 2020, 21:28
Администратор «Локомотива» Руслан Элдерханов дисквалфицирован на 5 матчей по итогам игры 25-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов», сообщает сайт РФС. Причина наказания — «оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и угроза причинения вреда официальному лицу матча».
Помимо дисквалификации, он также должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
37-летний Элдерханов уже был отстранен в этом сезоне на три игры Кубка России за нецензурную брань в адрес резервного арбитра встречи 1/16 финала против «Балтики» (1:1, 1:4 по пенальти).
Кроме того, «Локо» выплатит штраф в размере 90 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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