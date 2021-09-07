Акинфеев рассказал, чего пока не хватает ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову оценил, как команда играет под руководством главного тренера Алексея Березуцкого.

«Раздевалка поддерживает тренера, руководство поддерживает. Мы очень много общаемся с игроками, но пока какой-то точки соприкосновения найти не можем, нас «колбасит» от игры к игре. Рваная игра.

Я у многих ребят спрашиваю: «Как вам Алексей Владимирович как тренер?» — И все в один голос отвечают, как будто 150 лет тренирует: умный, спокойный, рассудительный. Все четко, все грамотно.

Так почему же мы не можем биться и выкладываться за этого тренера на 100 процентов? Я хочу, чтобы наша команда пришла именно к этому. Но пока тяжелова-то. Именно по игре», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».