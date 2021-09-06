Мирзов может перейти из «Спартака» в «Ростов»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в «Ростове». Клуб из столицы Юга заинтересован в услугах полузащитника.

В текущем сезоне 28-летний Мирзов провел 6 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2022 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Химки» сделали предложение «Спартаку» о трансфере полузащитника.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,8 миллиона евро.