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Мирзов может перейти из «Спартака» в «Ростов»

6 сентября 2021, 23:48
Резиуан Мирзов. Фото ФК «Спартак»
Резиуан Мирзов. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в «Ростове». Клуб из столицы Юга заинтересован в услугах полузащитника.

В текущем сезоне 28-летний Мирзов провел 6 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2022 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Химки» сделали предложение «Спартаку» о трансфере полузащитника.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,8 миллиона евро.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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