«Зенит» удержал ничью в матче с «Ахматом», несмотря на удаление Одоевского

«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 4-го тура РПЛ — 0:0.

Команда из Санкт-Петербурга провела большую часть встречи в меньшинстве: на 33-й минуте красную карточку получил вратарь гостей Даниил Одоевский, который выбежал из ворот и сбил в подкате полузащитника хозяев Лечи Садулаеваа.

Михаил Кержаков заменил Андрея Мостового и занял место в воротах «Зенита» вместо Одоевского.

«Зенит» с 8 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 5 очками занимает 8-ю строчку.

В следующем, 5-м туре РПЛ «Ахмат» сыграет на выезде против «Химок» (14 августа, 15.00 мск), а «Зенит» примет на своем поле ЦСКА (13 августа, 17.00 мск).

В параллельной встрече 4-го тура «Краснодар» на своем поле обыграл «Локомотив».