«Краснодар» — «Локомотив»: Олусегун увеличил преимущество хозяев поля

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун стал автором гола в матче 4-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Он увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.

Олусегун на скорости ушел от соперников, вышел один на один с голкипер и пустил мяч между ног Даниилу Худякову.