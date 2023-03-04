«Ахмат» в большинстве обыграл «Оренбург» на своем поле

«Ахмат» обыграл «Оренбург» дома в матче 18-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев забили Евгений Харин, Бернард Бериша (с пенальти) и Артем Тимофеев. Единственный гол гостей на счету Дмитрия Воробьева.

«Оренбург» завершил матч в меньшинстве: на 45+2-й минуте встречи защитник команды Михаил Сиваков получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками, «Оренбург» идет на седьмой строчке с 25 очками.