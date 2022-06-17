Агент заявил об отсутствии конфликта между Мирзовым и главным тренером «Химок» Юраном

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном конфликте игрока с главным тренером подмосковной команды Сергеем Юраном.

«Конфликт Мирзова и Юрана? Никаких напряженных отношений между игроком и главным тренером нет. Резиуан готовиться к предстоящему сезону с «Химками». У Мирзова все нормально», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее главный тренер подмосковной команды Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что у Мирзова завышенная самооценка. По его словам, игрок мог не соглашаться с требованиями тренерского штаба на тренировках.

В минувшем сезоне 28-летний Мирзов провел 25 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.