Агент новичка ЦСКА сравнил своего клиента с Марио Фернандесом

Футбольный агент Раде Чалдович прокомментировал переход своего клиента, защитника Милана Гайича, в московский ЦСКА.

«Гайича всегда привлекала идея играть в ЦСКА, ему очень нравится этот клуб. Переговоры с клубом шли очень быстро, сегодня он подписал контракт. Готов ли он заменить Марио Фернандеса? Это нужно спросить у него. Время покажет», — заявил агент Sport24.

17 июня ЦСКА подписал сербского защитника Милана Гайича. Соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошедшем сезоне Гайич провел за «Црвену Звезду» 43 матча, забил один гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом закончился в июне.