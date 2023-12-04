Агент защитника «Сан-Пауло» Велингтона о переговорах с ЦСКА: «Никаких контактов с клубом не поддерживаем»

Агент Тео Круз, представляющий интересы защитника «Сан-Паулу» Велингтона ответил «СЭ» на вопрос о том, сохранил ли ЦСКА интерес к футболисту.

В сентябре 2023 года армейцы вели переговоры по покупке 22-летнего бразильца. Переход сорвался в последний день трансферного окна из-за того, что игрок провалил медицинское обследование.

«ЦСКА интересовался Велингтоном летом, но переход так и не состоялся. Сейчас мы никаких контактов с руководством клуба не поддерживаем, переговоров с ними нет. Если к Веллингтону и есть интерес из России, то только от «Зенита», как об этом пишут в СМИ», — сказал Круз «СЭ».

Велингтон — воспитанник «Сан-Паулу», у него 2 гола и 10 результативных передач в 115 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.

В понедельник, 4 декабря появилась информация о том, что «Зенит» может подписать футболиста в зимнее трансферное окно.