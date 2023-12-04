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Агент защитника «Сан-Пауло» Велингтона о переговорах с ЦСКА: «Никаких контактов с клубом не поддерживаем»

Константин Белов
Корреспондент
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Велингтон.
Фото Global Look Press

Агент Тео Круз, представляющий интересы защитника «Сан-Паулу» Велингтона ответил «СЭ» на вопрос о том, сохранил ли ЦСКА интерес к футболисту.

В сентябре 2023 года армейцы вели переговоры по покупке 22-летнего бразильца. Переход сорвался в последний день трансферного окна из-за того, что игрок провалил медицинское обследование.

«ЦСКА интересовался Велингтоном летом, но переход так и не состоялся. Сейчас мы никаких контактов с руководством клуба не поддерживаем, переговоров с ними нет. Если к Веллингтону и есть интерес из России, то только от «Зенита», как об этом пишут в СМИ», — сказал Круз «СЭ».

Велингтон — воспитанник «Сан-Паулу», у него 2 гола и 10 результативных передач в 115 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.

В понедельник, 4 декабря появилась информация о том, что «Зенит» может подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

Футбол
РПЛ
ФК Сан-Паулу
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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