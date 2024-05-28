Кузьмичев — о работе Слишковича в «Спартаке»: «Не увидел каких-то интересных тактических ходов»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил работу боснийского специалиста Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

«Слишковичу удалось успокоить и раскрепостить «Спартак». Качества футболистов не соответствовали игре команды. Не увидел каких-то интересных тактических ходов и невозможно было это сделать, потому что сезон находился в самом разгаре. Его работу можно оценить положительно», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

Под руководством Слишковича красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.