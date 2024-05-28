Отец Сафонова отреагировал на информацию о подписании контракта сына с «ПСЖ»

Отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Евгений Сафонов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что голкипер подписал контракт с «ПСЖ». Ранее об этом сообщил в своих социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Подписал ли Матвей контракт с «ПСЖ»? У меня нет информации», — сказал Евгений Сафонов «СЭ».

25-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.