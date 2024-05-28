Афанасьев уверен, что в следующем сезоне ЦСКА будет выглядеть боеспособно

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением о выступлении армейцев в сезоне-2023/24.

«Я не понимаю, почему армейцы так слабо провели заключительную часть сезона. Большую часть чемпионата мне команда нравилась, а вот в концовке что-то пошло не так. В чем может быть причина? Для меня это просто загадка! Что касается Федотова, то это очень качественный специалист, который собрал вокруг себя хороший тренерский штаб. Я уверен, что он поймет, что именно пошло не так. Руководство ЦСКА тоже подойдет к этому вопросу грамотно и найдет причины неудач. Уверен, что в следующем сезоне мы увидим боеспособный ЦСКА», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял шестое место в РПЛ, набрав 48 очков. Чемпионат России в шестой раз подряд выиграл «Зенит» (57). Вторым стал «Краснодар» (56), третьим — «Динамо» (56), которое уступило «быкам» по результатам личных встреч.