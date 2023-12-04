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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Контракт с Тюкавиным заключен в рублях»

Алина Савинова
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил, возможен ли трансфер нападающего Константина Тюкавина в другой клуб ближайшим летом.

«Костя сам уже ответил на этот вопрос. Он сказал, что хочет добиться чего-то здесь, в «Динамо». Он динамовский воспитанник, играет за клуб с пяти лет. Ему хочется выиграть что-то с «Динамо», и нам хочется что-то выиграть с Костей Тюкавиным», — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.

Также он рассказал, что по новому контракту футболист будет получать зарплату в рублях.

«Контракт заключен в рублях», — добавил гендиректор клуба.

1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года. В текущем сезоне Тюкавин провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 7 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-dinamo-kontrakt-s-tyukaviny-m-zaklyuchen-v-rublyah/
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4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
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11
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14
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