Барбоза: «Летом к Кассьерре будет предметный интерес из топ-5 лиг Европы»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о выступлении нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в минувшем сезоне. Он считает, что летом к игроку сине-бело-голубых появится предметный интерес из европейских лиг.

«Кассьерра провел просто замечательный сезон, забил 21 мяч, стал чемпионом России и может выиграть Кубок. Безусловно, это восхитительный результат. Такое не могут не заметить скауты европейских клубов. То, что за ним и многими другими футболистами «Зенита» следят — это не секрет. Но, думаю, летом к Кассьерре будет предметный интерес из топ-5 лиг Европы. Дальше все будет зависеть от желания игрока и клуба. Мне не кажется, что «Зенит» захочет его отпускать в этом году. Только если не поступит предложение, от которого нельзя отказаться», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

На премии Winline Герои РПЛ, которая прошла 26 мая, Кассьерре вручили приз лучшего бомбардира сезона. 27-летний колумбиец в прошедшем чемпионате забил 21 гол в 28 матчах за сине-бело-голубых, опередив в гонке бомбардиров Константина Тюкавина из «Динамо» и Джона Кордобу («Краснодар»), забивших по 15 мячей.