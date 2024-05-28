В «Оренбурге» отметили работу Деограсии по сохранению команды в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал выступление команды в сезоне-2023/24.

«Когда принимали решение по уходу Ярошика, понимали, что новому тренеру будет тяжело. Мы много времени потеряли, из 21 очка взяли всего одно — это катастрофа. После такого старта вытаскивать и спасать сезон было действительно тяжело. То, что делал Деограсия, нас устраивало, мы видели результат. Было много критики, но мы понимали, в чем сложность, какие есть проблемные моменты. Слава Богу для нас все закончилось хорошо. Давид, как и вся команда, справился с задачей», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Оренбург» занял 12-е место в таблице РПЛ, набрав 31 очко за 30 туров.