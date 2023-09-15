В ЦСКА сообщили, что трансфер Велингтона сорвался из-за проваленного медосмотра

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал несостоявшийся переход защитника «Сан-Пауло» Велингтона в московский клуб.

По информации «Чемпионата», красно-синие отказались от покупки 19-летнего игрока из-за не пройденного медосмотра.

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан-Паулу» Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку. В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, и работа будет продолжена с расчетом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал Брейдо «СЭ».

Действующий контракт Веллингтона с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей и сделал 2 результативные передачи. По данным Transfermarkt стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.